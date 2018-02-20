Утром, 20 февраля, на перекрестке Перова и Алишера Навои произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: Skoda столкнулась с Renault, погиб один из водителей.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Предварительно установлено, что автомобиль Skoda двигался по Перова, а Renault - по Навои. От серьезного удара, водитель Skoda выбросило из машины. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель Renault пользовался ремнями безопасности и был госпитализирован в больницу", - говориться в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Видео: Youtube.com/Киев оператив

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