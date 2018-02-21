Исследователи опубликовали видео с маленьким ушастым осьминогом из рода Grimpoteuthis, только что вылупившимся из яйца. Процесс рождения описывается в статье в Current Biology.

Эти осьминоги обитают на большой глубине, и об их ранних стадиях развития было мало что известно.

Исследователи предполагали, что выросты по бокам головы, которые выглядят как большие уши, появляются у особей по мере взросления, но оказалось, что они есть у осьминога с момента появления на свет.

Глубоководные плавниковые осьминоги получили прозвище "Dumbo octopus" в честь слоненка Дамбо за большие выросты по бокам головы, напоминающие уши. Выросты служат им плавниками и помогают перемещаться в толще воды. Другая особенность, отличающая плавниковых осьминогов от остальных, - отсутствие заботы о потомстве.

Обычно осьминоги устраивают гнездо и охраняют отложенные яйца, однако самки плавниковых осьминогов просто оставляют яйца в каком-нибудь укромном месте и уплывают. Защищает яйца очень твердая скорлупа. Известно, что развиваются яйца очень долго, так как вода на глубинах обитания этих осьминогов (обычно 3-4 километра) очень холодная.

В 2005 году исследователям из экспедиции Deep Atlantic Stepping Stones в северо-западной Атлантике повезло найти яйцо, из которого уже в лаборатории вылупился осьминог.

Ученые собирали образцы кораллов на глубине 1965 метров при помощи дистанционно управляемого аппарата. В лаборатории на кораллах были обнаружены шаровидные структуры шоколадного цвета размером примерно два на полтора сантиметра, которые оказались яйцами осьминога, предположительно из рода Grimpoteuthis. Прямо на глазах у исследователей из одного яйца начал вылупляться осьминожек.

Ученые предполагают, что это событие произошло преждевременно и было спровоцировано стрессом, тем не менее, вылупившийся экземпляр был полностью развит. В течение двух часов за осьминогом наблюдали и снимали его на видео, а затем законсервировали для дальнейших исследований.

Впоследствии ученые детально изучили строение животного при помощи магнито-резонансной томографии. Анатомия только что вылупившегося осьминога очень напоминала анатомию взрослой особи, за исключением желточного мешка. Так же, как и у взрослых осьминогов, "уши" маленького осьминога поддерживались хрящом.

Как видно на видео, плавники полностью сформированы и позволяют вылупившейся особи полноценно плавать. Исследователи заключили, что плавниковые осьминоги появляются на свет полностью самостоятельными, готовыми к передвижению и охоте.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что на побережье Уэльса выбросились десятки осьминогов. Ученые обеспокоены.

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