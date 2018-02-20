Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о том, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в Закон "Об образовании", не соответствует действительности.

Об этом сказала министр образования Лилия Гриневич после круглого стола на тему: "Европейское измерение украинских реформ" в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Это неправда, у нас есть все подтверждения о приглашении. Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция", - сказала Гриневич.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Венгрии заявил об украинской "международной кампании лжи".

7 февраля в Ужгороде представители украинской и венгерской делегаций с участием заместителя министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модера и заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара договорились о проведении 14 февраля консультаций с представителями венгерской общины Закарпатья по реализации нового закона об образовании.

Также венгерская община отказалась от консультаций по языку - Гриневич. 14 февраля на заседании правительства министр образования Лилия Гриневич заявила, что представители венгерской общины отказались участвовать в консультациях с Министерством образования и науки Украины по выполнению языковой нормы закона "Об образовании".

В тот же день Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в закон "Об образовании", который расширяет период введения языковой нормы до 2023 года. 16 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в Закон "Об образовании".