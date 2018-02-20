В Киеве 20 февраля в Подольском районе произошло ДТП, которое только по счастливому стечению обстоятельств не привело к человеческим жертвам.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По словам водителя, около 18:50, управляя автомобилем ВАЗ, он двигался по проспекту Правды в сторону улицы Вышгородской. Вдруг неизвестный автомобилей "подрезал" его и водитель выкрутил руль и нажал на тормоза. Однако, к сожалению, вовремя остановить машину не смог, из-за чего автомобиль отбросило на остановку общественного транспорта, где в этот момент находился человек (около 55-60 лет).

На первый взгляд, серьезных травм пешеход не получил, было решено отвезти его в больницу для дальнейшего диагностирования. Водитель автомобиля трезвый, хотя и с "лысой" резиной.

Видео: Youtube.com/Киев Оператив

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