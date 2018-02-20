Президент Петр Порошенко потребовал, чтобы министр обороны Степан Полторак и глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко представили ему кандидатуру командующего объединенных сил в Донбассе.

Это следует из содержания заявлений президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

"Ожидаю от Степана Полторака и Виктора Муженко назначения командующего объединенных сил, утвердить положение о объединенный оперативный штаб, уточнить стратегический замысел применения ВСУ в соответствии с законом, который вступает в силу", - сообщил президент.

Фото: twitter.com

"Сроки всего этого до 1 апреля нужно завершить подготовительные процедуры", – добавил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Также новым центром коррупции в Украине становится военная сфера, - NYT.