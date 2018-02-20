В Сумах 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены и нанесении ножевых ранений ее любовнику, на время следствия выпустили из зала суда без меры пресечения, он тут уже скрылся.

Родные погибшей и правоохранители потрясены таким решением, говорится в сюжете ТСН.

"Он напал на них на сонных. Ударил ее в сонную артерию – это мгновенная смерть. А она еще встала и побежала", - рассказывает мать погибшей. Трагедия произошла в квартире подозреваемого, где раньше жила семья.

После развода жена хоть и переехала в другое жилье, но постоянно сюда наведывалась. В тот день она приехала вместе с любовником. Владелец квартиры нанес обоим ножевые ранения в шею. Женщина скончалась на месте, мужчину – удалось спасти. Подозреваемый остался на месте убийства, во всем признался правоохранителям.

Отсидев 2 месяца в СИЗО, он неожиданно выходит на свободу.

"Я впервые сталкиваюсь с таким, что лицо, которое обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, остается без избрания ни меры пресечения", - говорит руководитель отдела прокуратуры Сумской области.

Два суда - первой инстанции и апелляционный - считают такое решение справедливым.

"В соответствии с правовой позицией Европейского суда по правам человека, тяжесть совершенного преступления не может быть единственным основанием для взятия человека под стражу. Следственный судья принял во внимание положительные характеристики подозреваемого, наличие постоянного места жительства и отсутствие судимостей", - говорит пресс-секретарь Зареченского районного суда города Сумы.

Настоящим потрясением для матери погибшей стало и то, что преступление квалифицировали как покушение. Сейчас досудебное расследование остановили, потому что подозреваемый скрылся.

"После того, как по решению суда подозреваемого освободили из-под стражи, он начал лечиться в различных медицинских учреждениях, из последнего он убежал. Мы вынуждены были объявить его в розыск", - рассказывает пресс-секретарь полиции Сумщины.

Квартира подозреваемого 44-летнего Владимира Тараповского закрыта. Ее владельца не видели здесь со дня убийства.

"В кровавой резне виноват не сосед, а его бывшая жена, которая пыталась отсудить квартиру. И всячески его провоцировала. С любовниками она издевалась над ним. Она говорила: "Я сама тебя уничтожу", она громко говорила всем. У него уже сдали нервы. Если бы он не положил, то они бы его положили. Сто процентов он бы там лежал", - рассказывают соседки подозреваемого.

С учетом обстоятельств, при которых мужчина убил свою бывшую жену и ранил ее любовника, ему грозило до 15 лет заключения. После бегства и укрытия от следствия его могут посадить пожизненно.

Видео: Youtube.com/ТСН

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