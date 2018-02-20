За 2017 год население Украины сократилось почти на 200 000 человек. По состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитали 42,38 млн граждан.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших приходится только 63 живорожденных украинца.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина стремительно стареет и через 10 лет каждый четвертый житель страны будет старше 60 лет.

Также в Украине к концу столетия останется всего 28 млн человек - доклад ООН.