Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы", на предматчевой пресс-конференции, где заявил, что ждет очень конкурентного противостояния, сообщает SportArena.

"Рома" изменила некоторые нюансы своей игры за последние три поединка. Они меняли свой треугольник в середине поля. Но я не думаю, что эти нюансы как-то уж очень сильно изменят игру команды. «Рома» - сильнейший соперник. Мы готовимся к сложнейшему матчу", - отметил тренер "Шахтера".

Шансы команд на проход в следующую стадию Фонсека оценивает как 50 на 50, но также отмечает негативную роль зимнего перерыва в Украине.

"Если посмотреть на статистику и оценить результаты команд, у которых чемпионаты прерываются на столь длительную паузу, то мы не увидим у них никаких серьезных достижений в еврокубках. Это минус. Но мы готовились ко встрече с сильной Ромой. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать все самое лучшее и добьемся позитивного для себя результата".

"Если говорить о математических шансах, то они у команд 50 на 50. Обе команды не боятся своего футбола, игроки стараются на поле в полной мере реализовать все тренерские идеи и по-настоящему играть. Думаю, завтра будет хороший матч, который доставит удовольствие всем настоящим болельщикам и любителям футбола".

Сравнивать нынешнее противостояние с "Ромой" с победными для "горняков" матчами 2011 года Фонсека не стал.

"На самом деле мне сложно говорить о том времени. Могу лишь сказать наверняка, что нынешний "Шахтер" - совершенно другой. Сейчас "Шахтер" играет с моими идеями, мы демонстрируем совершенно иную игру. Лучше или хуже тот "Шахтер" по сравнению с нынешним? Мне сложно об этом говорить".

Напоследок тренер "Шахтера" заявил, что справа в обороне его команды завтра сыграет Богдан Бутко, а не бразильский новичок Додо.

"Я не хочу что-то врать и скрывать. Со мной на пресс-конференции присутствует Богдан Бутко. Именно он завтра будет играть, а не Додо. Он не сыграет только по тому, что Бутко переживает нынче хороший момент. Бразилец еще молод. Ему только 19 лет. Он уже хорошо адаптировался, он тренируется и работает.

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