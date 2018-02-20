Американец Джим Ковальчик показал, как с помощью объятий утешить 680-килограммового грустного медведя.

Видео было опубликовано на канале нью-йоркского Центра помощи осиротевшим животным в YouTube и набрало почти 2 млн просмотров.

"Я уверен, вы ведёте себя со своими медведями так же, когда у них выдался тяжёлый день", - говорится в подписи к ролику.

Как выяснилось, медведь приболел, и ему вызвали ветеринара. Но визит доктора косолапого сильно расстроил. И тогда друг решил его приободрить. Хищника зовут Джимбо. Они с Ковальчиком дружат уже 23 года - столько лет медведю. Парк, где родился мишка, закрылся очень скоро после его появления на свет. И тогда малыша приютил Ковальчик. А сейчас Джимбо весит 680 кг, но продолжает слушаться своего друга-человека, передает Pikabu.

В 2015 году Ковальчик с женой открыли Центр помощи осиротевшим животным. Сейчас в нём живут 11 медведей, а также лошади, олени и белки.

Видео: youtube.com

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