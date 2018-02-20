В Днепре будут судить сотрудника полиции, который изъял 480 ящиков чая, найденных после расследования кражи, и передал их на продажу.

Известно, что еще в августе 2016-го года старший следователь одного из отделов полиции в Днепре вел досудебное расследование уголовного дела по факту похищения имущества со склада предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Действуя вопреки интересам службы, полицейский не выполнил необходимые процессуальные действия с украденным имуществом частного предпринимателя, а это более 480 ящиков чая на сумму около 280 тысяч гривен.

Правоохранитель не только не вернул конфискат законному владельцу, а безосновательно передал постороннему человеку - представителю общества с ограниченной ответственностью.

На данный момент касательно данного уголовного дела по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) продолжается судебное разбирательство.

Как сообщала "Страна", ранее а Кривом Роге полицейский торговал оружием и наркотиками из вещдоков.

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