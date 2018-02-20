В Госказначействе предупредили о возможных проблемах с финансированием ряда бюджетных программ из-за того, что Минфин не утвердил паспорта этих программ.

Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, комментируя заявление Минфина о приостановке финансирования бюджетных программ с неутвержденными паспортами, которых на 14 февраля было 50%, пишет "УНИАН".

По ее словам, с 14 февраля ситуация изменилась, однако по ряду бюджетных программ Минфин еще не утвердил паспорта в связи с несвоевременным предоставлением документов распорядителями бюджетных средств.

"Это касается всех расходов, и заработной платы в том числе. У главных распорядителей бюджетных средств физически было время до 31 января, как это предусмотрено Бюджетным кодексом. Они должны были подать проекты соответствующих бюджетных документов", - сказала Слюз.

Глава Госказначейства отметила, что такая ситуация повторяется из года в год, и по вине распорядителей могут быть задержки с финансированием бюджетных расходов. "Военнослужащий, который воюет в АТО, не поймет, почему нет денежного обеспечения. По состоянию на сегодняшний день у Минобороны утверждены все 100% паспортов. Но на 15 февраля ни один паспорт Минобороны не было утвержден", - добавила она.

Слюз также отметила, что по состоянию на сегодня, к примеру, утверждены не все паспорта по Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству социальной политики.

Министерство финансов 15 февраля заявило о приостановке финансирования бюджетных программ с неутвержденными паспортами. По информации Минфина, на 14 февраля из 481 паспорта, требующего утверждения в этом году, в министерство поступили 395 (82%), 240 из которых (50%) - утверждены.

Госбюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря, подписанный президентом Петром Порошенко и обнародованный 30 декабря 2017 года, предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита госбюджета на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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