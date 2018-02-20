Исландия собирается стать первой страной в Европе, где на законодательном уровне будет запрещено мужское обрезание.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность сроком заключения до 6 лет за выполнение ритуала иудаизма и ислама, если оно не обусловлено ​​медицинскими факторами.

Это решение вызвало горячий спор, который уже вышел за пределы небольшого островного государства, пишет Guardian.

Авторы считают, что обрезание мальчиков нарушает их права и конвенцию ООН, а также опасно с точки зрения санитарии, ведь часто проводится "не врачами в стерильных помещениях, а религиозными лидерами".

"Мы говорим о правах детей, а не о свободе верования. Каждый имеет право верить в то, что хочет, но права детей преобладают над правом на вероисповедание", - считает автор законопроекта Силья Догг Гуннарсдоттир из Прогрессивной партии.

В свою очередь, мусульманские и еврейские лидеры одновременно раскритиковали предложение, а лидер католической церкви в ЕС назвал его "опасной атакой" на религиозную свободу.

"Мы можем лишь предположить, что эта попытка запретить ключевую практику еврейских общин вызвана невежеством в отношении нее и ее влияния на еврейских детей и не является намеком, что евреям больше не рады в Исландии", - заявил председатель Европейского Еврейского Конгресса Моше Кантор.

Имам Исламского культурного центра Исландии Ахмад Седдеек сказал, что обрезание "глубоко укоренилось в культурных и религиозных традициях" мусульман.

По его словам, в ближайшее время противоречивый законопроект обсудят на собрании религиозных организаций Исландии.

В островной стране, население которой составляет 336 тысяч жителей, проживают "крошечные" общины евреев (250 человек) и мусульман (1500 человек).

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