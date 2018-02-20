Во вторник, 20 февраля доллар подорожал на межбанке лишь на 2 копейки, и остановился вечером в рамках 27,03-27,05 грн./$. Банкиры расходятся в прогнозах, но доллар, скорее всего, падать не будет из-за экспортеров.

Об этом сообщает UBR.ua.

Продавцы подгадали удачный момент для повышения валютного курса: 19 февраля в США отмечали День Президента, американские банки не работали, потому на счета наших экспортеров не поступила свежая валютная выручка (обязательные 50% не выбрасывали на рынок). Все, что могли продавать предприятия — это накопленную ранее свободную часть выручки. Продавать, набивая по ходу себе цену — привычная тактика экспортеров в подобные дни рассчитана на повышенный спрос со стороны импортеров, которым нужно платить иностранным партнером не только по текущим счетам, но и за американский выходной (вчера они не могли отправить деньги из-за неработающих янки).

Однако валютным продавцам не удалось раззадорить рынок и сыграть на курсе. Даже без успокоительных продаж Нацбанка его золотовалютных резервов. Бизнес не кинулся сломя голову скупать подорожавшую валюту, решил подождать.

"Межбанк открылся котировками 27,05-27,10 грн./$. Не найдя особого спроса и опираясь на достаточное предложение валюты котировки, после узкого выжидательного коридора 27,08-27,10 грн./$ плавно ушли на уровень 27,06-27,08 грн./$ перед обедом. После обеда спокойное укрепление гривны продолжилось и рынок закрылся на уровне 27,03-27,05 грн./$", — описал ситуацию начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Кстати, валютным продавцам пришлось недолго выжидать с продажами накопленного доллара — около получаса. Только, когда они поняли, что импортеры не будут повышать цену покупки, чтобы быстро нагрести валюты, стали активнее выходить с продажами. Их объем, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, стал подрастать ближе к полудню.

Это, конечно, не значит, что крупный бизнес распродал всю валютную заначку. Объем межбанковских торгов вырос со вчерашних $183,56 млн. до $321,12 млн, но не смог добраться до пятничных $402,34 млн.

По словам директора казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного, экспортеры все таки стараются придерживать доллар, поскольку ждут крупных гривневых вливаний от Госказначейства — выплат по НДС. Их прогнозируют с понедельника, 26 февраля.

Относительное спокойствие межбанка несколько улучшило настроения в кассах. "Наличный рынок постепенно сокращает опережающий отрыв от межбанка: его котировки снизились и составили 27,12-27,18 грн./$ к середине дня", — рассказал Куринной.

На завтра финансисты дают разные прогнозы. "Курсу не удалось развить восходящее движение, а значит ожидаем подтверждения разворота и снижения", — заверил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный.

В тоже время есть и те, кто напоминает о не полностью реализованном сегодня спросе. С одной стороны, в среду на счета экспортеров должно поступить чуть больше доллара — с учетом запоздавшей с понедельника выручки. А с другой — многие импортеры перенесли свои покупки на среду-четверг.

К тому же все понимают, что экспортеры уже держат в уме ожидаемые поступления НДС-гривны от Госказначейства. А потому не торопятся расставаться со своим валютным запасом. Потому Олег Куринной спрогнозировал на 21 февраля движение межбанка в рамках 27,0-27,10 грн./$.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара на межбанке застыл из-за выходного в США.

Также курс НБУ 20 февраля - евро дешевеет, доллар дорожает,