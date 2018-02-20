Депутаты Европарламента направили открытое обращение к Президенту Украины, органам власти с требованием срочно освободить журналистов Василия Муравицкого, Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина из-под стражи.

Об этом сообщила правозащитница Елена Бережная в Facebook.

"Многолетний труд Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной по Международной защите свободы слова в Украине дал результат и евродепутаты направили открытое обращение к Президенту Украины, органам власти с требованием незамедлительно освободить Муравицкого, Васильца и Тимонина из под стражи", - написала Елена Бережная.

Фото: facebook.com

28 сентября прошлого года украинский журналист Дмитрий Василец и оператор Евгений Тимонин были приговорены к 9 годам тюремного заключения после того, как районный суд Житомира признал их виновными в пособничестве сепаратизму. Василия Муравицкого обвиняют в госизмене из-за сотрудничества с российскими СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что журналисту Муравицкому суд продлил арест до 15 апреля.

Также суд отказался передавать дело Васильца и Тимонина в Винницу.