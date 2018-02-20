Президент Украины Петр Порошенко ждет предложений от силовиков по изменению формата АТО, а также по кандидатуре командующего объединенных сил.

Об этом он заявил 20 февраля во время заседания военного кабинета, сообщает "112 Украина".

Все процедуры по смене формата операции ВСУ в Донбассе Порошенко поручил провести до 1 апреля.

"Этот закон фиксирует наше право на самооборону согласно 51 статьи Устава ООН. Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ. Поэтому Степану Тимофеевичу (Полтораку, министру обороны - Прим.Ред.) и Виктору Николаевичу (Муженко, главе Генштабы - Прим.Ред.) у меня будет поручение, – я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединении в оперативный штаб", – отметил он.

Сегодня Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Ранее "Страна" сообщала, что Лутковская заявила, что закон о реинтеграции Донбасса ограничивает права человека.

Также Порошенко заявил, что реинтеграция Донбасса не противоречит Минским соглашениям.