Во вторник, 20 февраля, возле Вышгородской ГЭС полицейские оперативно остановили автомобиль Daewoo Lanos и задержали водителя, который накануне, угрожая гранатой, забрал у своей жены около 10 тыс. гривен и скрылся.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Женщина сразу же сообщила о содеянном на спецлинию полиции Киевской области "102", предоставив приметы мужчины и характеристики его автомобиля. Чтобы остановить машину, правоохранители перекрыли одну полосу движения вблизи пункта по надзору дорожного движения и задержали подозреваемого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Во время осмотра авто правоохранители изъяли вещественные доказательства совершенного преступления: деньги и гранату, которая оказалась учебной.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее три человека пострадали от взрыва гранаты в селе под Киевом.

Мы писали, что в Киеве задержали банду домушников, которые закидали гранатами полицейских в Днепре.

Также под Киевом пьяный атошник расстрелял полицию из автомата, а потом забросал гранатами.