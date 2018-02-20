В Вышгороде муж отобрал у жены 10 тыс гривен, угрожая гранатой
Во вторник, 20 февраля, возле Вышгородской ГЭС полицейские оперативно остановили автомобиль Daewoo Lanos и задержали водителя, который накануне, угрожая гранатой, забрал у своей жены около 10 тыс. гривен и скрылся.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Женщина сразу же сообщила о содеянном на спецлинию полиции Киевской области "102", предоставив приметы мужчины и характеристики его автомобиля. Чтобы остановить машину, правоохранители перекрыли одну полосу движения вблизи пункта по надзору дорожного движения и задержали подозреваемого.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.
Во время осмотра авто правоохранители изъяли вещественные доказательства совершенного преступления: деньги и гранату, которая оказалась учебной.
Фото: facebook.com
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