Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович публично отчитываться о работе 23 февраля 2018 года.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Во время отчета будет представлена информация о проведенных мероприятиях, выполненные задания и их результаты, использованы средства государственного бюджета и другие вопросы относительно деятельности Украинского института национальной памяти в 2017 году. Презентация начнется в 12:00 в информационном агентстве "Укринформ", - говорится в сообщении.

К участию в мероприятии приглашаются представители общественных советов при органах исполнительной власти, общественных объединений, организаций работодателей, профессиональных союзов, некоммерческих организаций, средств массовой информации, эксперты.

Стоит отметить определенную символичность даты: 23 февраля - это День советской армии. Который до недавнего времени в Украине отмечался как День защитника отечества (и до сих пор отмечается в качестве такового в России).

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович недоволен, что Польша не осуждает вандализм против украинских памятников.

Также Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине уже завершилась