Джуди Блейм, дизайнер украшений и консультант Джона Гальяно и Марка Джейкобса скончался на 58 году жизни, сообщает Vogue UK.

На протяжении своей карьеры дизайнер работал с Рей Кавакубо из Comme des Garçons и бывшим креативным директором Louis Vuitton Кимом Джонсом.

Мировое сообщество называло Блейма легендой британского ювелирного дела, в 80-е годы он работал персональным стилистом лауреатов кинопремии "Оскар".

Блейм (настоящее имя Крис Барнс) создавал свои ювелирные украшения на протяжении всей своей карьеры, а в прошлом году представил первую крупную персональную выставку в ICA. Выставка Judy Blame: Never Again ("Джуди Блейм: Никогда Больше") представляла подборку деталей одежды, коллажей, украшений, его статей на тему моды и лукбуки.

Ранее "Страна" сообщала, что у поп-дивы Мэрайи Кэри "гламурные" воры вынесли все дизайнерские сумки, но не взяли золото.

Также мы писали о реальной стоимости обручального кольца Мелании Трамп.