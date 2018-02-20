Певица Лолита после "голого" комбинезона в Баку снова шокировала поклонников черно-белым видеоклипом без макияжа, в котором она кричала и плакала. Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

Лолита предстала в роли драматической актрисы. В ролике она позволяет кричать на зрителя, она то плачет, то поет с надрывом.

Видео на песню "Раневская" черно-белое, и 54-летняя звезда появляется в нем то с агрессивным макияжем, то с накрашенная лицом.

Эмоциональная композиция Лолиты посвящена легендарной Фаине Раневской. А в припеве звучит фраза из автобиографической книги Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом".

Как сообщала "Страна", ранее артисты сорвали гастроли в Крыму, а на артистку подали в суд.

Напомним также, что полуголую Лолиту в странном наряде высмеяли в соцсетях.