Самолет Boeing 737-500, который конфискован за долги и с октября 2015 года находится в киевском аэропорту "Жуляны", выставили на продажу.

Объявление о продаже размещено на сайте Controller.

В контактных данных указан Александр Петренко, а также мобильный телефон украинского оператора. При этом местоположение продавца обозначается как Белгород (Российская Федерация).

Он оценил стоимость самолета в 850 тыс. долларов. Лайнер построен в 1998 году, вмещает 132 пассажира и зарегистрирован под номером VP-BYO.

Фото: controller.com

Согласно описанию, он был продан в украинской системе реализации арестованного имущества SЕТАМ и доступен для покупки с 10 января. Самолет вылетел в аэропорт "Жуляны" и был конфискован у перевозчика из-за неоплаченных долгов.

Фото: controller.com

Он использовался в авиакомпании Transaero, но был конфискован после того, как компания обанкротилась. Как сообщал глава совета директоров компании "Мастер-Авиа", которая управляет украинским аэропортом, Денис Костржевский, долг Transaero по состоянию на 2016 год составлял 1 млн долларов.

Самолет после прибытия в киевский аэропорт не вылетел.

Transaero - крупнейшая частная российская авиакомпания, прекратившая свою операционную деятельность в октябре 2015 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в полете отвалилась обшивка двигателя. Boeing 777, с 370 пассажирами, совершил аварийную посадку в Гонолулу.

Также австралийский самолет выполнил рейс Лос-Анджелес - Мельбурн на биотопливе из капусты.