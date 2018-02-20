Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованный в издании Washington Post рассказ девушки о связи с ним 12 лет назад. Об этом он написал в своем Twitter.

"Женщина, которую я не знаю и, насколько мне известно, никогда не встречал, находится на обложке распространяющего фейковые новости Washington Post. Говорится, что я поцеловал ее в холле Trump Tower. Никогда такого не было! Кто бы стал так себя вести в публичном месте..." - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее 35-летняя Рейчел Крукс рассказала, что 12 лет назад работала секретаршей. Ей было 22 года, а Трампу - 59 лет. Он якобы домогался ее и однажды схватил за руку и начал целовать в холле.

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