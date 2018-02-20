Служба безопасности Украины назначила судмедэкспертизу состояния здоровья задержанного депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Об этом "Украинским Новостям" сообщили в СБУ.

Судмедэкспертиза должна определить степень и давность телесных повреждений экс-депутата.

Она будет проводится в течение месяца.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщала "Страна", прокуратура добивается повторного ареста экс-нардепа Шепелева. Теперь - по делу об убийстве банкира Кириченко. Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году

Мы писали, что Матиос открестился от задержания экс-нардепа Шепелева.

Ранее Матиос сообщил, что Шепелеву сломали челюсть и нос.