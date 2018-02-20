Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Подписание транслировалось на странице главы государства в Facebook.

"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами", - сказал президент.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

6 февраля Верховная Рада разрешила Парубию подписать закон о реинтеграции Донбасса.

Парубий подписал Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской области 8 февраля и отправил его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, сам закон был принят 18 января.

По мнению Кремля, принятием закона о реинтеграции Донбасса власти Украины выбрали путь - "противоположный мирному политическому разрешению конфликта на востоке Украины". Кроме того, омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что закон о реинтеграции Донбасса ухудшит ситуацию с правами человека во фронтовой зоне.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что этот закон дает возможность проведения масштабной силовой операции в зоне АТО.

Также "Страна" рассказывала, чего не дала Рада жителям "ЛДНР" в законе о "реинтеграции" Донбасса.