В Киеве студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вуз для вновь исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського".

Студенты не согласны его назначением и.о.ректора.

В блокировании принимают участие около 30 студентов. Представители Минздрава уже вызвали полицию.

Фото: hromadske.ua

Ранее, 20 февраля, Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Ее отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология".

В свою очередь Амосова заявила, что ее отстранили от исполнения обязанностей "за отказ со стороны заместителя МЗ осуществить противоправные действия".

Студенты, блокирующие вход, в срыве экзамена обвиняют Центр оценки от Минздрава, а ректорат и ректор, по их словам, "сделали все для того, чтобы тестирование провели".

Ранее сообщалось, что студентов-медиков массово собирают на митинг под Минздрав поддержать отстраненного ректора Амосову.