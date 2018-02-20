Студенты блокируют вход в университет Богомольца новому и.о ректора
В Киеве студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вуз для вновь исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.
Об этом сообщает корреспондент "Громадського".
Студенты не согласны его назначением и.о.ректора.
В блокировании принимают участие около 30 студентов. Представители Минздрава уже вызвали полицию.
Фото: hromadske.ua
Ранее, 20 февраля, Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.
Ее отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология".
В свою очередь Амосова заявила, что ее отстранили от исполнения обязанностей "за отказ со стороны заместителя МЗ осуществить противоправные действия".
Студенты, блокирующие вход, в срыве экзамена обвиняют Центр оценки от Минздрава, а ректорат и ректор, по их словам, "сделали все для того, чтобы тестирование провели".
Ранее сообщалось, что студентов-медиков массово собирают на митинг под Минздрав поддержать отстраненного ректора Амосову.