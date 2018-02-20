В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь управления Дарья Гречищева отметила, что по данным из сейсмологической станции, землетрясение было зафиксировано в ночь на 20 февраля

"Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается", - отметила Гречищева.

Жители Кривого Рога в социальных сетях сообщали, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города был ощутимый подземный толчок.

Летом 2017 жители Кривого Рога сообщали о землетрясении, которому предшествовал грохот. В то же время на своей странице в Facebook вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подтвердил, что в Кривом Роге в произошел подземный толчок магнитудой 4,1 "без негативных последствий". Позжеже он заявил, что землетрясение в Кривом Роге вызвали взрывные работы на шахте "Юбилейная".

Как сообщала "Страна", "Госгеонедр" прекратил работу двух шахт, которые стали причиной землетрясения в Кривом Роге.