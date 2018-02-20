Из Испании выслали украинца, который спровоцировал смертельное ДТП в Черновцах и скрывался от следствия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла в ноябре 2014 года в Черновцах.

Тогда столкнулись два автомобиля. Виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную в городе скорость.

Далее нарушитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем пострадавших.

Водитель встречной машины погиб, а пассажир получил тяжелые телесные повреждения.

После совершения аварии водитель скрылся. Его объявили в международный розыск.

В апреле 2017 года подозреваемого задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Его удалось экстрадировать в Украину.

Учитывая тяжесть преступления и побег преступника, суд Черновцов избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток ареста.

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

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