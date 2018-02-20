Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин оштрафован на 100 тысяч гривен за высказывания в адрес судейской бригады в матче 19 тура УПЛ против луганской "Зари".

Об этом сообщил ответственный секрета Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) Игорь Грищенко в эфире программы "Футбол News".

"КДК ФФУ установил, что высказывания Палкина нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины. Мы учли пояснения гендиректора "горняков" и решили применить финансовый штраф в размере 100 тысяч гривен. Также Палкин получил предупреждение о недопустимости такого поведения в будущем. В следующий раз могут быть применены более жесткие санкции", - сказал Грищенко.

С его слов, такой штраф - это одно из максимальных наказаний, которое может быть применено к представителю клуба.

"Из-за того, что он гендиректор, то санкции в виде отстранения не действуют. Мы могли применить только финансовый штраф, отсюда такая значительная сумма", - добавил представитель КДК ФФУ.

Напомним, в матче 19 тура УПЛ "Заря" - "Шахтер", который состоялся 10 декабря 2017 года, главный арбитр встречи Сергей Бойко удалил трех игроков донецкого клуба. В результате "горняки" проиграли со счетом 1:2. После поединка Палкин сказал следующие слова: "Это было унижение клуба. Унижение клуба, который является чемпионом Украины и дает больше всего очков в копилку рейтинга страны. Унижение клуба, который по десятилетней шкале УЕФА входит в топ-12 сильнейших клубов Европы. Я бы хотел спросить этого псевдо-судью, хоть когда-то трех игроков удаляли за матч из тех клубов, которые входят в топ-12? Более того, я понимаю реакцию Фонсеки. Если бы я был на его месте, то от парочки апперкотов в его сторону не отказался бы и не удержался бы".

Ранее "Страна" сообщала, что арбитраж в Лозанне отказал "Динамо" по иску к ФФУ о техническом поражении в Мариуполе.