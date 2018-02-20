Киевский городской совет передал посольству Канады земельный участок на ул. Костельной, 13-а, площадью 0,1622 га в Шевченковском районе Киева в аренду на 49 лет.

За принятие соответствующего проекта решения на заседании 15 февраля проголосовали 84 депутата при минимально необходимом 61, передают Украинские Новости.

На территории находятся посольство Канады в Украине и посольство Австралии в Украине.

В проекте решения указано, что участок передан королеве Канады. В настоящее время этот пост занимает Елизавета II.

Согласно пояснительной записке, данный участок земли передается королеве в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество.

Нормативная денежная оценка данного участка по предварительной оценке составляет 11 367,5 тыс. гривен.

Ориентировочный размер арендной платы будет составлять около 568,4 тыс. гривен (5%).

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