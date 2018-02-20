В Киеве через 8 дней наступит весна, поэтому самое время успеть запечатлеть столицу в снежных сугробах, а реку Днепр, еще укрытую льдом. Фотографии зимнего Киева с высоты птичьего полета опубликовал известный киевский фотограф Сергей Ристенко на своей странице в Facebook.

Вместе с коллегами Вадимом Сараханом и Владом Василькевичем фотограф показал, как выглядит украинская столица с высоты.

Завораживающие снимки города были сделаны при помощи дрона, на фото можно легко узнать НСК "Олимпийский", храм Николая Чудотворца на воде, Парковый мост и мост Метро.

На фото попали также обычные жилые кварталы и дороги столицы.

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Фото: facebook.com/sergey.ristenko

Как сообщала "Страна", провластный блогер после "случайных" фото Петра Порошенко в супермаркете опубликовал снимки его жены на заправке.

Напомним также, что ранее "Страна" публиковала видео зимнего Киева с высоты птичьего полета под музыку "Игры престолов".