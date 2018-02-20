Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев ("Киборги", "Хайтарма", "Чемпионы из подворотни") рассказал, как угодил в политическую рекламу Порошенко. Об этом пишет Styler.

По его словам, министр культуры Евгений Нищук предложил ему сняться в социальном ролике о достижениях Украины, на что артист охотно согласился.

Ахтем Сеитаблаев, фото - скриншот из ролика

О том, что Сеитаблаев с певицей Анастасией Приходько задействованы в политическом видео Петра Порошенко, режиссер не знал, назвав данный факт "очень неприятным".

При этом он не отказывается от сказанных в сюжете слов.

"Ко мне обратился Евгений Николаевич Нищук и предложил принять участие в таком социальном ролике, который будет рассказывать о достижениях нашей страны. Я с радостью согласился. Ну а потом получилось, как получилось, но я не отказываюсь от сказанных мною слов", - прокомментировал Сеитаблаев.