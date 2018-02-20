В Украине взлетели цены на пекинскую капусту. Только за последние несколько дней она подорожала на целых 60%.

Об этом сообщают эксперты "ИнфоШувар". Сейчас пекинскую капусту продают по цене 10-13 грн/кг и рост цены связывают с чрезвычайно высоким спросом со стороны экспортеров.

С сентября по январь из Украины было экспортировано 3,7 тыс. тонн пекинской капусты. Беларусь стала единственным покупателем украинской "пекинки". Интересно, что по сравнению с прошлым годом экспорт данной продукции увеличился в разы. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом, пекинская капуста уже подорожала минимум на 20%.

До этого предложение белокочанной капусты на рынке Украины заметно увеличилось, поскольку многие фермеры начали распродавать имеющиеся объемы, учитывая ухудшение качества продукции в хранилищах. Как результат, это оказывает довольно негативное влияние на цены.

Ранее "Страна" сообщала о "золотых" моркови и луке. За год борщевой набор в Украине подорожал более чем на треть.

Также в Украине за неделю резко подорожал борщ без мяса.