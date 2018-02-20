Первого замминистра молодежи и спорта Игоря Гоцула вызывают для дачи объяснений в Национальное агентство по предупреждению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Чиновника обвиняют в административном нарушении за "конфликт интересов" и коррупцию.

Рречь идет о рассмотрении и согласовании документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины.

Гоцуле грозит от 100 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.

Замминистра попросили прибыть в Нацагентство 22 февраля в 11:00 для объяснения своих действий и возможных замечаний к содержанию админпротокола.

В агентстве напомнили, что неявка должностного лица не является препятствием для привлечения его к ответственности.

Ранее НАПК нашло два участка и незадекларированный Mercedes у киевского прокурора.

Один из немногих, кто получил штраф от НАПК, стал директор НАБУ Артем Сытник. Но он его платить не будет.