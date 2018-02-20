НАПК вызвало "на ковер" замминистра спорта из-за конфликта интересов
Первого замминистра молодежи и спорта Игоря Гоцула вызывают для дачи объяснений в Национальное агентство по предупреждению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Чиновника обвиняют в административном нарушении за "конфликт интересов" и коррупцию.
Рречь идет о рассмотрении и согласовании документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины.
Гоцуле грозит от 100 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.
Замминистра попросили прибыть в Нацагентство 22 февраля в 11:00 для объяснения своих действий и возможных замечаний к содержанию админпротокола.
В агентстве напомнили, что неявка должностного лица не является препятствием для привлечения его к ответственности.
Ранее НАПК нашло два участка и незадекларированный Mercedes у киевского прокурора.
Один из немногих, кто получил штраф от НАПК, стал директор НАБУ Артем Сытник. Но он его платить не будет.