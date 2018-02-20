В Запорожье объявлен план-перехват "Сирена" из-за вооруженного нападения в центре города. Об этом передает bzns.media.

В Вознесеновском районе трое мужчин с оружием отобрали у мужчины автомобиль Opel.

Пострадавший рассказал полиции, что нападавшими были мужчины возрастом до 30 лет с особыми приметами: у одного борода, у двух других – шрамы на лице.

Полиция уже составила фоторобот преступников.

Ранее в Запорожье вынесли приговор "банде лысых", которая орудовала в области 8 лет.

Также мы публиковали подробности кровавого убийства десантника и женщины в Запорожской области. 17 февраля во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры в пгт Розовка владелец дома нанес многочисленные ножевые ранения женщине 1986 года рождения и мужчине 1979 года рождения. От полученных телесных повреждений они скончались на месте.