В Калифорнии сегодня будут вручать премию "Оскар". Церемония начнется в три часа ночи по киевскому времени.

"Оскар" занимает первое место среди самых престижных кинопремий. А нынешняя церемония еще и юбилейная: он 90-я по счету (да-да, "Оскар" появился еще в 1929 году).

Традиционно вручать золотые статуэтки будут в Лос-Анджелесе. Точнее в самом знаменитом его районе - Голливуде. Место встречи актеров, режиссеров и продюсеров с 2002 года неизменно - кинотеатр "Долби".

Видео церемонии можно будет посмотреть на ТРК "Украина" в 1:30 по Киеву - в это время начнется дефиле по красной дорожке. А "Страна" проводит текстовую трансляцию "Оскара".

03:15 Первым объявят победителя в номинации "Лучший актер второго плана". Объявит победителя Виола Девис, которая получила награду в аналогичной номинации, только для актрис, в прошлом году. Тут сразу две возможности для фильма "Три биллборда..." взять одну из шести номинаций. И, кстати, шанс для "Формы воды". И тут же с ними соревнуется Кристофер Пламмер, который заменил в фильме "Все деньги мира" Кевина Спейси.

И статуэтку все-таки получил Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Три биллборда...". Это его первая номинация на "Оскар" и сразу же - первая победа. Поздравляем!

Это первый "Оскар" в копилку "Трех биллбордов..". Что-то подсказывает, что не последний. И что длинное название этого фильма придется произносить объявителям победителей еще не один раз.

03:13 За самую короткую речь на "Оскаре" сегодня положен приз - мотоцикл. Внезапно. "Я не шучу, я буду засекать, как долго вы будете говорить", - говорит Киммел.

03:06 Джимми Киммел не мог обойти вниманием скандал вокруг Харви Вайнштейна. Он, хоть и в присущей ему шутливой манере, высказался в поддержку подобных секс-разоблачений. С этого он начал свое выступление. К слову, впервые в этом году в номинации лучший оператор есть женщина. И одна из номинантов на лучшего режиссера - тоже женщина (Грета Гервиг за "Леди Птицу").

03:05 "Если услышите свое имя, не торопитесь сразу вставать. Чтобы не было, как в прошлом году", - этой фразой ведущий "Оскара" Джимми Киммел открыл церемонию, намекая на прошлогодний инцидент, когда победителем в номинации "Лучший фильм" по ошибке назвали "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света".

03:00 Ну вот и начинается церемония "Оскар-2018"! 3400 гостей собрались в легендарном кинотеатре "Долби", еще миллионы зрителей следят за событием онлайн и по телевизору.

02: 56 Красная дорожка завершилась. Буквально через несколько минут начнется церемония вручения премий "Оскар" 2018.

02:47 Трехкратная обладательница "Оскара" Мерил Стрип сегодня может получить свою четвертую статуэтку. За роль владелицы газеты The Washington Post Кэй Грэм в фильме "Секретное досье" – "женщины, которая отправила Никсона в отставку". Но все-таки в спину ей дышит фаворитка сегодняшней церемонии – Фрэнсис Макдормэнд из "Трех билбордов..."

Впрочем, Мерил Стрип - все равно рекордсменка: 24 номинации на "Оскар"!

02:38 Гэри Олдман - сегодня главный фаворит в номинации "Лучший актер". Он сыграл Уинстона Черчилля в драме "Темные времена".

02:32 Тем временем, до начала вручения наград осталось менее получаса! К слову, в этом году все шансы претендовать на награду имел Кевин Спейси - но его шансы перечеркнул секс-скандал в Голливуде. Режиссер Джо Райт, когда Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, решил полностью вычеркнуть его роль из фильма "Все деньги мира" и переснял в его роли Кристофера Пламмера.

02:29 Режиссер фильма "Форма воды" – лидера по номинациям – Гильермо дель Торо.

02:25 Невероятную работу над ролью проделала Марго Робби в фильме "Я, Тоня". Она - одна из фавориток в номинации "Лучшая актриса". Интересно, что в этом фильме она, помимо исполнительницы главной роли, выступила в качестве продюсера. "Страна", к слову, смотрела фильм о скандально известной американской фигуристке Тоне Хардинг "Я, Тоня", подробную рецензию можно прочитать по ссылке.

Марго Робби (посередине) выбрала для красной дорожки белое платье в пол.

02:19 Вуппи Голдберг - давно ее не было видно на больших экранах! Демонстрирует свое пестрое платье: "Дизайнер заверил меня, что в этом наряде мне будет удобно. Посмотрите, во что я обута", - сказала Вуппи и задрала подол платья: оказалось, на ней грубые ботинки на шнуровке.

02:14 Актрисы Эшли Джадд и Мира Сорвино. Они одними из первых начали движение #MeToo, признавшись в том, что стали жертвами сексуальных домогательств. Правда, сегодня они пришли не в черных платьях - как сделали многие актрисы на "Золотом глобусе". Несмотря на это, во время интервью на красной дорожке женщины вспомнили о Харви Вайнштейне и заверили, что движение #MeToo продолжается.

02:08 На прошлой церемонии вручения произошел жуткий казус: в самый ответственный момент, когда оглашали победителя в главной номинации "лучший фильм", сначала назвали фильм "Ла-Ла Ленд" - актеры вышли на сцену получать награду. А через несколько секунд оказалось, что победил "Лунный свет" - просто перепутали конверты. Будем надеяться, в этом году обойдется без таких неприятных инцидентов.

Впрочем, мюзикл "Ла-Ла Ленд" и без того в прошлом году победил в шести номинациях. А "Лунный свет" - только в этой одной.

02:03 А вот на красной дорожке появился исполнитель главной роли в фильме "Прочь" - Дэниэл Калуя, восходящая звезда Голливуда (это не просто слова - такую награду он получил на премии BAFTA).

02:01 Претендент на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана Сэм Рокуэлл ("Три биллборда...") и его девушка Лэсли Бибб.

01:58 Интересно, что на недавно состоявшейся премии "Золотой глобус", которую за глаза в Америке называют "репетицией Оскара", многие актрисы выбрали черные наряды - в знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств. А вот на самом "Оскаре" актрис в черных платьях что-то пока совсем не видно... Протест окончен?

01:47 А вот и первый странный наряд на красной дорожке! Американская исполнительница St. Vincent точно попадет на первые полосы за свое экстравагантное.. хм.. платье?

01:41 Сегодня церемония вручения обойдется без Харви Вайнштейна - известного голливудского продюсера, которого этой осенью обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах. После этого под раздачу попали многие другие звезды Голливуда. В том числе, вынужден был отказаться от участия в церемонии в этом году Кейси Аффлек, которого также обвинили в харассменте.

01: 37 86-летняя Рита Морено пришла на церемонию в том же платье, в котором она получала "Оскар" в 1966-м!

01:33 А вот и первые гости. Актриса Эллисон Уильямс, которая сыграла в номинированном на "Оскар" фильме "Прочь" - в сдержанном бежевом платье, украшенном стразами.

Фото: AFP

К слову, не стоит недооценивать шансы на победу фильма "Прочь". У него бешеная поддержка среди фанатов, да и среди кинокритиков. Это фильм ужасов, который в нетривиальном ключе поднимает проблемы расизма.

01:20 До открытия 90-й, юбилейной церемонии вручения "Оскар" остается всего десять минут! Самое время ознакомиться с полным списком номинантов. Ниже - претенденты на статуэтки в главных категориях:

"Лучший фильм":

• "Зови меня своим именем"

• "Темные времена"

• "Дюнкерк"

• "Прочь"

• "Леди Берд"

• "Призрачная нить"

• "Секретное досье"

• "Форма воды"

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

"Лучшая актриса":

• Салли Хокинс ("Форма воды")

• Фрэнсис Макдормэнд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Марго Робби ("Я, Тоня")

• Сирша Ронан ("Леди Берд")

• Мэрил Стрип ("Секретное досье")

"Лучший актер":

• Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем")

• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")

• Дэниэл Калуя ("Ловушка")

• Гэри Олдмен ("Темные времена")

• Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.")

"Лучшая актриса второго плана":

• Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд")

• Эллисон Дженни ("Я, Тоня")

• Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить")

• Октавия Спенсер ("Форма воды")

• Лори Меткалф ("Леди Берд")

"Лучший актер второго плана":

• Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")

• Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Ричард Дженкинс ("Форма воды")

• Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")

• Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

"Лучшая режиссура":

• Кристофер Нолан ("Дюнкерк")

• Джордан Пил ("Прочь")

• Грета Гервиг ("Леди Берд")

• Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить")

• Гильермо дель Торо ("Форма воды")

01:18 Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел тем временем опубликовал забавный пост в своем Твиттере: якобы Гильермо дель Торо воспользовался его номером в отеле, чтобы подготовиться к вручению.

When Guillermo uses your room to get ready for the #Oscars... pic.twitter.com/viOKMkiV5m