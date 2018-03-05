В Калифорнии сегодня будут вручать премию "Оскар". Церемония начнется в три часа ночи по киевскому времени.

"Оскар" занимает первое место среди самых престижных кинопремий. А нынешняя церемония еще и юбилейная: он 90-я по счету (да-да, "Оскар" появился еще в 1929 году).

Традиционно вручать золотые статуэтки будут в Лос-Анджелесе. Точнее в самом знаменитом его районе - Голливуде. Место встречи актеров, режиссеров и продюсеров с 2002 года неизменно - кинотеатр "Долби".

Видео церемонии можно будет посмотреть на ТРК "Украина" в 1:30 по Киеву - в это время начнется дефиле по красной дорожке. А "Страна" проводит текстовую трансляцию "Оскара".

Текстовая трансляция Оскара-2018

03:15 Первым объявят победителя в номинации "Лучший актер второго плана". Объявит победителя Виола Девис, которая получила награду в аналогичной номинации, только для актрис, в прошлом году. Тут сразу две возможности для фильма "Три биллборда..." взять одну из шести номинаций. И, кстати, шанс для "Формы воды". И тут же с ними соревнуется Кристофер Пламмер, который заменил в фильме "Все деньги мира" Кевина Спейси.

И статуэтку все-таки получил Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Три биллборда...". Это его первая номинация на "Оскар" и сразу же - первая победа. Поздравляем!

Это первый "Оскар" в копилку "Трех биллбордов..". Что-то подсказывает, что не последний. И что длинное название этого фильма придется произносить объявителям победителей еще не один раз.

03:13 За самую короткую речь на "Оскаре" сегодня положен приз - мотоцикл. Внезапно. "Я не шучу, я буду засекать, как долго вы будете говорить", - говорит Киммел.

03:06 Джимми Киммел не мог обойти вниманием скандал вокруг Харви Вайнштейна. Он, хоть и в присущей ему шутливой манере, высказался в поддержку подобных секс-разоблачений. С этого он начал свое выступление. К слову, впервые в этом году в номинации лучший оператор есть женщина. И одна из номинантов на лучшего режиссера - тоже женщина (Грета Гервиг за "Леди Птицу").

03:05 "Если услышите свое имя, не торопитесь сразу вставать. Чтобы не было, как в прошлом году", - этой фразой ведущий "Оскара" Джимми Киммел открыл церемонию, намекая на прошлогодний инцидент, когда победителем в номинации "Лучший фильм" по ошибке назвали "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света".

03:00 Ну вот и начинается церемония "Оскар-2018"! 3400 гостей собрались в легендарном кинотеатре "Долби", еще миллионы зрителей следят за событием онлайн и по телевизору.

02: 56 Красная дорожка завершилась. Буквально через несколько минут начнется церемония вручения премий "Оскар" 2018.

02:47 Трехкратная обладательница "Оскара" Мерил Стрип сегодня может получить свою четвертую статуэтку. За роль владелицы газеты The Washington Post Кэй Грэм в фильме "Секретное досье" – "женщины, которая отправила Никсона в отставку". Но все-таки в спину ей дышит фаворитка сегодняшней церемонии – Фрэнсис Макдормэнд из "Трех билбордов..."

Впрочем, Мерил Стрип - все равно рекордсменка: 24 номинации на "Оскар"!

02:38 Гэри Олдман - сегодня главный фаворит в номинации "Лучший актер". Он сыграл Уинстона Черчилля в драме "Темные времена".

02:32 Тем временем, до начала вручения наград осталось менее получаса! К слову, в этом году все шансы претендовать на награду имел Кевин Спейси - но его шансы перечеркнул секс-скандал в Голливуде. Режиссер Джо Райт, когда Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, решил полностью вычеркнуть его роль из фильма "Все деньги мира" и переснял в его роли Кристофера Пламмера.

02:29 Режиссер фильма "Форма воды" – лидера по номинациям – Гильермо дель Торо.

02:25 Невероятную работу над ролью проделала Марго Робби в фильме "Я, Тоня". Она - одна из фавориток в номинации "Лучшая актриса". Интересно, что в этом фильме она, помимо исполнительницы главной роли, выступила в качестве продюсера. "Страна", к слову, смотрела фильм о скандально известной американской фигуристке Тоне Хардинг "Я, Тоня", подробную рецензию можно прочитать по ссылке.

Марго Робби (посередине) выбрала для красной дорожки белое платье в пол.

02:19 Вуппи Голдберг - давно ее не было видно на больших экранах! Демонстрирует свое пестрое платье: "Дизайнер заверил меня, что в этом наряде мне будет удобно. Посмотрите, во что я обута", - сказала Вуппи и задрала подол платья: оказалось, на ней грубые ботинки на шнуровке.

02:14 Актрисы Эшли Джадд и Мира Сорвино. Они одними из первых начали движение #MeToo, признавшись в том, что стали жертвами сексуальных домогательств. Правда, сегодня они пришли не в черных платьях - как сделали многие актрисы на "Золотом глобусе". Несмотря на это, во время интервью на красной дорожке женщины вспомнили о Харви Вайнштейне и заверили, что движение #MeToo продолжается.

02:08 На прошлой церемонии вручения произошел жуткий казус: в самый ответственный момент, когда оглашали победителя в главной номинации "лучший фильм", сначала назвали фильм "Ла-Ла Ленд" - актеры вышли на сцену получать награду. А через несколько секунд оказалось, что победил "Лунный свет" - просто перепутали конверты. Будем надеяться, в этом году обойдется без таких неприятных инцидентов.

Впрочем, мюзикл "Ла-Ла Ленд" и без того в прошлом году победил в шести номинациях. А "Лунный свет" - только в этой одной.

02:03 А вот на красной дорожке появился исполнитель главной роли в фильме "Прочь" - Дэниэл Калуя, восходящая звезда Голливуда (это не просто слова - такую награду он получил на премии BAFTA).

02:01 Претендент на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана Сэм Рокуэлл ("Три биллборда...") и его девушка Лэсли Бибб.

01:58 Интересно, что на недавно состоявшейся премии "Золотой глобус", которую за глаза в Америке называют "репетицией Оскара", многие актрисы выбрали черные наряды - в знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств. А вот на самом "Оскаре" актрис в черных платьях что-то пока совсем не видно... Протест окончен?

01:47 А вот и первый странный наряд на красной дорожке! Американская исполнительница St. Vincent точно попадет на первые полосы за свое экстравагантное.. хм.. платье?

01:41 Сегодня церемония вручения обойдется без Харви Вайнштейна - известного голливудского продюсера, которого этой осенью обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах. После этого под раздачу попали многие другие звезды Голливуда. В том числе, вынужден был отказаться от участия в церемонии в этом году Кейси Аффлек, которого также обвинили в харассменте.

01: 37 86-летняя Рита Морено пришла на церемонию в том же платье, в котором она получала "Оскар" в 1966-м!

01:33 А вот и первые гости. Актриса Эллисон Уильямс, которая сыграла в номинированном на "Оскар" фильме "Прочь" - в сдержанном бежевом платье, украшенном стразами.

Фото: AFP

К слову, не стоит недооценивать шансы на победу фильма "Прочь". У него бешеная поддержка среди фанатов, да и среди кинокритиков. Это фильм ужасов, который в нетривиальном ключе поднимает проблемы расизма.

01:20 До открытия 90-й, юбилейной церемонии вручения "Оскар" остается всего десять минут! Самое время ознакомиться с полным списком номинантов. Ниже - претенденты на статуэтки в главных категориях:

"Лучший фильм":

• "Зови меня своим именем"

• "Темные времена"

• "Дюнкерк"

• "Прочь"

• "Леди Берд"

• "Призрачная нить"

• "Секретное досье"

• "Форма воды"

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

"Лучшая актриса":

• Салли Хокинс ("Форма воды")

• Фрэнсис Макдормэнд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Марго Робби ("Я, Тоня")

• Сирша Ронан ("Леди Берд")

• Мэрил Стрип ("Секретное досье")

"Лучший актер":

• Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем")

• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")

• Дэниэл Калуя ("Ловушка")

• Гэри Олдмен ("Темные времена")

• Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.")

"Лучшая актриса второго плана":

• Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд")

• Эллисон Дженни ("Я, Тоня")

• Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить")

• Октавия Спенсер ("Форма воды")

• Лори Меткалф ("Леди Берд")

"Лучший актер второго плана":

• Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")

• Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Ричард Дженкинс ("Форма воды")

• Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")

• Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

"Лучшая режиссура":

• Кристофер Нолан ("Дюнкерк")

• Джордан Пил ("Прочь")

• Грета Гервиг ("Леди Берд")

• Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить")

• Гильермо дель Торо ("Форма воды")

01:18 Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел тем временем опубликовал забавный пост в своем Твиттере: якобы Гильермо дель Торо воспользовался его номером в отеле, чтобы подготовиться к вручению.

When Guillermo uses your room to get ready for the #Oscars... pic.twitter.com/viOKMkiV5m — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) 4 марта 2018 г.

01:14 По версии букмекерской конторы William Hill, список победителей в главных номинациях будет выглядеть так:

• Лучший фильм – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

• Лучший актер – Гари Олдман ("Темные времена");

• Лучшая актриса – Фрэнсис Макдормэнд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури");

• Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни ("Я, Тоня");

• Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури");

• Лучший режиссер – Гильермо дель Торо ("Форма воды").

01:09 Один из главных фаворитов в этом году - картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Она же в этом году лидирует по числу номинаций (13 номинаций, в том числе в категории "Лучший фильм"). Следом идет картина "Дюнкерк" Кристофера Нолана с 8 номинациями. Впрочем, букмекеры считают, что фильмом года будет признана лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха (6 номинаций). "Три биллборда.." - драма о том, как женщина борется с апатией и нежеланием полиции расследовать убийство ее дочери. Хотя на самом деле, в картине много подтекстов, и убийство молодой дочери главной героини - лишь повод обнажить в жителях маленького городка все самое прекрасное и уродливое.

01:01 Уже через полчаса, в 1.30 по киевскому времени, в Лос-Анжелесе по красной дорожке пройдут первые звезды. Перед легендарным кинотеатром "Долби" в Лос-Анджелесе пройдут самые известные актеры, режиссеры, певцы, ведущие. "Страна" следит за событиями. А пока давайте вспомним, какие фильмы и актеры претендуют в этом году на главные награды.

Как будет проходить Оскар-2018

Звезды начнут съезжаться за несколько часов до шоу, чтобы продефилировать на красной дорожке. А потом они поступят в распоряжение Джимми Киммела - ведущего "Оскара-2018". Он возглавляет шоу второй год подряд.

На первой церемонии с его участием произошел большой конфуз: мюзикл "Ла-Ла-Ленд" объявили лучшим фильмом. Хотя таковым был на самом деле выбран "Лунный свет".

Киммела после этого начали троллить в медиа. А незадолго до "Оскара-2018" канал АВС выпустил забавное видео, где Киммел видит ночные кошмары о своем фиаско - и в итоге докатывается до психотерапевта. И очень боится выкинуть нечто подобное на предстоящей церемонии.

Кто еще будет вручать статуэтки победителям? Полный список актеров уже опубликован. Вот они:

Тиффани Хаддиш, Чедвик Боузман, Виола Дэвис, Даниэла Вега Марго Робби, Лора Дерн, Маршал Али, Грета Гервиг, Эмма Стоун, Дженнифер Гарнер, Том Холланд и Кумаил Наньяне.

Кстати, в этом году церемония проходит позже обычного. Традиционно ее проводят еще в феврале. Однако из-за Олимпийских игр шоу пришлось передвинуть. Организаторы не хотели конкурировать с зимними играми: по их мнению, трансляцию должно посмотреть максимальное количество народа.

Кто может получить Оскар-2018?

О претендентах на Оскар 2018 стало известно еще в конце января.

На победу в номинации "Лучший фильм" претендуют несколько картин.

"Зови меня своим именем". Будет много обсуждений и "холиваров", если этот фильм победит - он на тему однополой любви. Причем с участием несовершеннолетнего подростка. Кино на тему "весь мир против нас".

"Темные времена". Фильм об Уинстоне Черчилле - британском премьер-министре, который возглавлял Англию в период Второй мировой войны. В главной роли - Гэри Олдмен, он же претендует и на звание топ-актера этого "Оскара".

Сюжет фильма построен вокруг позиции Черчилля, что нужно воевать с Гитлером - хотя большая часть британского истеблишмента была склонна договориться с нацистами.

"Дюнкерк". И снова фильм о войне с нацистами, который снял автор последних "Бэтменов" и "Начала" Кристофер Нолан. Кино о бегстве английских войск из оккупированной немцами Франции в 1940 году.

Бежать пришлось быстро - немцы отжимали англичан к морю и атаковали с воздуха. Но армию англичан в общем и целом удалось спасти. Как именно - вот об этом и фильм.

"Прочь". Первый, скажем так, несерьезный фильм. Правда из жанра ужасов, смешанного с детективом. Фотограф и его девушка едут в гости к ее родителям. Там с ними произойдет нечто ужасное.

Сняли кино в ужасно сжатые сроки - за 28 дней.

"Леди Птица". Уже веселее - среди номинантов затесалась трагикомедия. Фильм о старшекласснице, которая из провинции сбегает в Нью-Йорк. А там все по классике - любовь, дружба, первые разочарования и прорывы.

Этот фильм - еще и мюзикл, которые успел до "Оскара" получить два "Золотых глобуса" за лучший фильм и женскую роль.

"Призрачная нить". Пришла очередь драмы. Причем, скажем так, производственной. Главный герой - кутюрье, которые получает предложение одевать британскую королевскую семью.

"Секретное досье". Политический детектив Стивена Спилберга. Два журналиста - которых играют Том Хэнкс и Мерил Стрип - получают доступ к скандальной информации. Оказывается, США намеренно проводили эскалацию Вьетнамской войны, чтобы иметь повод ввести туда побольше войск. Чтобы парламент ободрил это, Белый дом лгал конгрессменам.

Как похоже на историю с "белым порошком" госсекретаря США Колина Пауэлла, который тот показывал в ООН, чтобы оправдать наличие химического оружия у Ирака и ввести туда войска. Позже никакого химоружия в Ираке не обнаружилось.

"Форма воды". Фильм знаменитого мастера фэнтези Гильермо дель Торо повествует о женщине, которая работает уборщицей в секретной научной лаборатории. Однажды туда привозят таинственное гуманоидное существо, живущее в воде.

Это кино снималось семь лет - с 2011 года. Часть расходов дель Торо оплачивал из своего кармана. Так что кино можно смело называть авторским.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Социальная драма. Главная героиня борется с апатией и бездействием полиции, которая не собирается расследовать жестокое убийство ее дочери.

В главных ролях - Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон и Эбби Корниш.

Номинанты на лучшего режиссера

На звание лучшего в этом году претендуют режиссеры фильмов, которые представлены и в номинации "Лучший фильм".

Кристофер Нолан — за фильм "Дюнкерк"

Джордан Пил — "Прочь"

Грета Гервиг — "Леди Берд" (также переводят как "Леди Птица")

Пол Томас Андерсон — "Призрачная нить"

Гильермо дель Торо — "Форма воды".

Номинанты на лучшего актера

В этой номинации все, кроме одного актера, играли в лентах, номинированных на лучший фильм.

Тимоти Шаламе — за роль Элио Перлмана в фильме "Зови меня своим именем"

Дэниел Дэй-Льюис — за роль Рейнольдса Вудкока в фильме "Призрачная нить"

Дэниел Калуя — за роль Криса Вашингтона в фильме "Прочь"

Гэри Олдмен — за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"

Дензел Вашингтон — за роль Романа Дж. Израэля в фильме "Роман Израэл, Esq."

Номинанты на лучшую актрису

В этом списке также в основном исполнительницы ролей в картинах-номинантах на лучший фильм.