В среду, 21 февраля, вся футбольная Украина прильнет к экранам телевизоров, чтобы посмотреть матч 1/8 Лиги чемпионов между донецким Шахтером и итальянской Ромой. Естественно, не считая тех счастливчиков, кто успел купить билеты на стадион.

Интерес к поединку огромный. Практически все билеты на харьковский ОСК "Металлист", где пройдет матч - проданы.

В прямом эфире игру покажет ТРК "Украина". Начало матча в 21.45. А "Страна" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Римляне попросили ананасы и 100 кило льда

Рома прилетела в Харьков вечером 19 февраля. В аэропорту их встретили местные фанаты римлян. Итальянцы не подавали никаких признаков звездности и с удовольствием делали селфи с болельщиками.

Итальянские футболисты в аэропорту Харькова, фото: terrikon.com

В райдере Рома попросила "горняков" обеспечить их делегацию ананасами и сотней кило льда. Кстати, в Харькове в день матча будет до десяти градусов мороза.

На Фортуну надеяться не будем - Фонсека

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека накануне игры заявил о том, что его команда приготовила ряд сюрпризов для соперника, и что положительный исход матча зависит не от капризной Фортуны, а от того, как игроки выполнят его тренерские установки.

"В дуэли с римлянами Фортуна понадобится нам в последнюю очередь. Я рассчитываю на отдачу футболистов и внимательность в каждом эпизоде. Тогда мы можем рассчитывать на успех. Наша задача в Европе - пройти как можно дальше", - заявил Паулу Фонсека.

Букмекеры осторожничают, но отдают предпочтение Шахтеру

Явного фаворита в паре Шахтер - Рома нет. Но авторитетная британская букмекерская контора William hill небольшое предпочтение отдает дончанам. Ставки на победу гостей принимают здесь с коэффициентом 3,00. Ничью оценили в 3,25, а победу Шахтера - в 2,50.

Фото: williamhill.com

В чемпионате Италии Рома сейчас ведет отчаянную борьбу за третье место, которое даст ей право выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов напрямую. У римлян 50 очков и они отстают от идущего вторым Ювентуса на 15 очков, а от лидера Наполи - на 16 очков.

В последнем туре чемпионата Италии Рома на выезде обыграла Удинезе со счетом 2 - 0, и в клубе заявили, что после этой победы все мысли только об игре с Шахтером в Лиге чемпионов.