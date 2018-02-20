В Украине сегодня без осадков
Во вторник, 20 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем небольшой мороз от 0 до - 3.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем -2...-4. В Ужгороде +2...+4
На севере днем температура воздуха составит -3...-5.
В центре синоптики обещают дневную температуру в пределах 0...-3.
На востоке сегодня днем 0...-3. В Запорожье 0...+2.
На юге воздух прогреется до +1...+4.
В Киеве 20 февраля без осадков. Днем -1...-3.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 26 февраля.
Как сообщала "Страна", на этой неделе ожидается похолодание.
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