Нынешний президент США Дональд Трамп обвинил предыдущего главу государства в том, что тот не применил соответствующих шагов, чтобы помешать российскому вмешательству в процесс последних президентских выборов в США.

Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Так почему он не сделал что-то с вмешательством России?"- написал нынешний глава Белого дома.





Фото: twitter.com





Неизвестно, что побудило Дональда Трампа вспомнить эту тему в период федерального праздника в США – "Дня президентов", которое он проводит в своей резиденции во Флориде. Последний раз проблема российского вмешательства в выборы в США приобрела острую актуальность в пятницу, после того, как Министерство юстиции страны обнародовало официальные обвинения против Российской Федерации.

В списке обвинений были указаны российское Агентство интернет-исследований, так называемая "фабрика троллей" (в том числе его подразделения Mediasintez LLC, Mixinfo LLC, Azimut LLC и Novinfo LLC), компания Concord Management and Consulting LLC, а также организация Concord Catering. Кроме того, в перечне указаны фамилии физических лиц, связанных с деятельностью названных компаний.

Президент Трамп отреагировал на это уже на следующий день, разместив сообщение на своей официальной странице в Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что собираюсь идти в президенты. Результаты выборов не подверглись воздействию. Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого заговора!"- написал президент США.

Фото: twitter.com

Как сообщала "Страна", ранее Трамп прокомментировал обвинения в сговоре с Россией.

Мы писали, что Трамп заявил, что в ФБР так увлеклись "российским делом", что проглядели стрельбу в школе Флориды.

Также Трамп прокомментировал обвинение прокурора о вмешательстве России в выборы "Сговора не было!"