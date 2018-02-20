Трамп обвинил Обаму, который ничего не делал с российским влиянием на выборы в США
Нынешний президент США Дональд Трамп обвинил предыдущего главу государства в том, что тот не применил соответствующих шагов, чтобы помешать российскому вмешательству в процесс последних президентских выборов в США.
Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter.
"Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Так почему он не сделал что-то с вмешательством России?"- написал нынешний глава Белого дома.
Фото: twitter.com
Неизвестно, что побудило Дональда Трампа вспомнить эту тему в период федерального праздника в США – "Дня президентов", которое он проводит в своей резиденции во Флориде. Последний раз проблема российского вмешательства в выборы в США приобрела острую актуальность в пятницу, после того, как Министерство юстиции страны обнародовало официальные обвинения против Российской Федерации.
В списке обвинений были указаны российское Агентство интернет-исследований, так называемая "фабрика троллей" (в том числе его подразделения Mediasintez LLC, Mixinfo LLC, Azimut LLC и Novinfo LLC), компания Concord Management and Consulting LLC, а также организация Concord Catering. Кроме того, в перечне указаны фамилии физических лиц, связанных с деятельностью названных компаний.
Президент Трамп отреагировал на это уже на следующий день, разместив сообщение на своей официальной странице в Twitter.
"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что собираюсь идти в президенты. Результаты выборов не подверглись воздействию. Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого заговора!"- написал президент США.
Фото: twitter.com
Как сообщала "Страна", ранее Трамп прокомментировал обвинения в сговоре с Россией.
Мы писали, что Трамп заявил, что в ФБР так увлеклись "российским делом", что проглядели стрельбу в школе Флориды.
Также Трамп прокомментировал обвинение прокурора о вмешательстве России в выборы "Сговора не было!"