Бывший вице-президент Джо Байден, который посоветовал Трампу не верить на слово украинской власти, считает реальной возможность участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах, запланированных на 2020 год.

Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press.

"Во время собрания в недавно открытом офисе в нескольких шагах от здания Капитолия Байден начал плановую встречу своего нового дипломатического центра, затронув давно актуальный вопрос. Он заметил, что по-прежнему собирается участвовать в 2020 году, считая эту возможность реальной", - говорится в сообщении.

Байден в то же время подчеркнул, что он не принял окончательного решения. При этом уточняется, что в заседании кроме экс-вице-президента участвовали еще пять человек, которых он рассматривает как потенциальных будущих участников своей команды в случае, если будет баллотироваться в президенты.

В политических кругах Вашингтона уже давно идут разговоры о возможном участии Джо Байдена в избирательных гонках 2020 года.

Как говорится в публикации, это станет возможно, если в следующем году в Демократической партии не появится новый мощный кандидат. Если Байден все же будет участвовать в выборах, то на момент инаугурации ему исполнится 78 лет.

Как сообщала "Страна", ранее Байден посоветовал Трампу не верить на слово украинской власти.

Мы писали, что Джо Байден основал свой институт в Делавэре и стал профессором в Пенсильвании.