В Украине плательщик алиментов должен подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты.

Об этом в эфире "Громадського ТВ" сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев.

"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов - Прим.ред.): наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сказал он.

Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если через три месяца задолженность существует - плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

По словам Воробьева, плательщикам алиментов, которые рассчитываются наличными, лучше брать с взыскателей расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.

Если же человек хочет уехать за границу, но имеет долги по алиментам - чтобы его выпустили за пределы Украины, он должен подать отчет об уплате.

Как сообщала "Страна", в Минюсте рассказали, как с украинцев будут взыскивать долги по алиментам.

Ранее в Украине долги по алиментам начали "выбивать" мобильные контролеры.

Также в Украине разрешили вывозить ребенка за границу без согласия родителя, который не платит алименты.