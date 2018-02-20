Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышли из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила Зеркаль в эфире "5 канала" в понедельник.

Что касается переговоров о миротворческой миссии, то замминистра подчеркнула, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" не являются стороной конфликта, поэтому усилия и Украины, и ее западных партнеров направлены на то, чтобы дать РФ понять, что "играть по их правилам никто не будет".

"Сейчас я думаю, самое основное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", - отметила она.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Как сообщала "Страна", у Порошенко заявили, что Украина не собирается вести диалог с "ЛДНР" по миротворцам ООН.

Ранее Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс.

Мы писали, что Бацька назвал условия отправки белорусских миротворцев на Донбасс.