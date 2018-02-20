В Карпатах за выходные, 17-18 февраля, спасатели спасли 16 человек, заблудившихся в горах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГосЧС в Закарпатской области.

"На протяжении выходных спасатели горной поисково-спасательной части трижды привлекались к проведению поисково-спасательных работ в Раховском районе. Общее количество спасенных - 16 человек", - говорится в нем.

Так отмечается, что первое сообщение о пропавшем человеке в горах поступило в 18:50 16 февраля. По информации, во время катания на лыжах в районе полонины Вурда потерял ориентир и заблудился житель. Костополя Ровенской области, 1990 года рождения.

В 20:30 заблудившегося лыжника было найдено и сопровождено на горнолыжный курорт Драгобрат. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Уже в воскресенье, 18 февраля, спасателям вновь пришлось выезжать на поисковые операции в район полонины Драгобрат и г. Говерла.

Вечером, в 17:10 и в 17:45, поступили сообщения о пропаже пяти отдыхающих в районе Драгобрата. Для их поисков, к месту были направлены шесть спасателей Раховского горного поисково-спасательного отделения и 5 добровольцев, работающих на горнолыжных базах. В 20:00, кроме указанных граждан, спасатели нашли еще восемь человек, которые также потеряли ориентиры и заблудились.

В свою очередь Лазещинские спасатели, начиная с 16:30 18 февраля проводили поисково-спасательные работы в районе г. Говерла. Там, во время прохождения туристического маршрута, потеряли ориентир двое жителей Киевской области. Заблудившихся удалось отыскать в 06:00 19 февраля.

Как сообщала "Страна", в Карпатах спасли четырех заблудившихся туристов.

Ранее в Карпатах спасли туристку, которая сорвалась в ущелье, и мужчину, который прыгнул за ней.