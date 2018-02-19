На восточной границе Польши построят специальную ограду, которая будет защищать от распространения вируса африканской чумы свиней из Украины и Беларуси. Об этом сообщает "Польское радио".

Ограда будет стоить примерно 150 млн злотых (36 млн евро). Польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель сообщил в Брюсселе, что Польша приняла меры, чтобы эффективно бороться АЧС, и сейчас хочет защитить границу.

"Это дело безопасности государства. В рамках этой безопасности мы создаем барьер, который должен предотвратить наплыв диких кабанов в Польшу. Мы приняли решения, исключающих явление АЧС, а когда этого достигнем, не можем подвергаться угрозе со стороны Украины и Беларуси", - сказал министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель.

Глава ведомства сельского хозяйства добавил, что работа над законом в этом деле подходит к концу. После межведомственных консультаций, еще в марте он должен попасть в Сейм.

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