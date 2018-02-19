Сбрасываемый топливный бак разгонного блока "Фрегат", который использовался при выведении на орбиту телекоммуникационного спутника "Ангосат-1" в конце декабря 2017 года, взорвался в космосе, образовав более 25 обломков, цитирует N+1 сообщение аналитиков 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Разгонный блок "Фрегат-СБ" и спутник "Ангосат-1" были запущены с космодрома Байконур вечером 27 декабря 2017 года с помощью ракеты "Зенит-2SLБ". После того, как ступени ракеты-носителя успешно отработали, разгонный блок вывел спутник "Ангосат-1" на опорную орбиту. Затем космический аппарат отделился от разгонного блока, но через некоторое время связь с ним пропала. И только на следующий день специалисты сумели получить с него телеметрию.

Универсальные разгонные блоки "Фрегат" строят в НПО "Лавочкина", модификация "СБ" в отличие от базовой имеет тороидальный сбрасываемый бак, благодаря чему запас топлива и окислителя (несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота) на борту может быть увеличен почти в два раза - с 5,2 тонны до 10,1.

Разгонный блок "Фрегат-СБ" с отделяемым баком, фото: НПО им. Лавочкина

В соответствии с данными систем контроля космического пространства ВВС США, после запуска "Зенита" 27 декабря на орбите оказались восемь объектов: сам "Ангосат", последняя ступень "Зенита", "Фрегат", его сбрасываемый бак, и еще четыре небольших фрагмента, вероятнее всего элементы ракеты-носителя. Сбрасываемый бак оказался на высокоэллиптической орбите с апогеем 4 тысячи километров и перигеем 272 километра.

По сообщению 18-й эскадрильи, 12 февраля в интервале 09:55 - 09:59 по Гринвичу сбрасываемый бак разрушился, в результате чего образовалось не менее 25 обломков. Аналитики собирают данные, чтобы каталогизировать фрагменты и рассчитать орбиты каждого из них. Для операторов спутников было выпущено предупреждение о возможной угрозе столкновения космических аппаратов с этими обломками.

Взрывы уже отработавших разгонных блоков и последних ступеней ракет происходят из-за нагрева остатков топлива в баках. Хотя при завершении работы в них должны открываться специальные клапаны для сброса давления, они срабатывают не всегда.

Так, в октябре 2012 году российский разгонный блок "Бриз-М", который использовался при запуске спутников "Экспресс-МД2" и "Телком-2", взорвался на орбите, распавшись примерно на 70 фрагментов.

Ранее "Страна" сообщала, что радиолюбитель случайно поймал сигнал потерянного чертову дюжину лет назад спутника.