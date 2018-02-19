На Донбассе силы АТО и силы "ЛДНР"стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу.

Об этом в понедельник, 19 февраля, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на пресс-брифинге в Донецке, передает "Укринформ".

"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, факт то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу ближе и ближе. Факт и то, что стороны давным давно уже удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года", - сказал Хуг.

При этом он отметил, что все названные факты изложены в специальных отчетах СММ и всем доступны на официальном сайте миссии на русском, украинском и английском языках.

Хуг также напомнил, что в Украине сегодня работают 739 наблюдателей СММ, которые будут продолжать вести наблюдения, документировать и сообщать об установленных фактах.

Как сообщала "Страна", один украинский боец погиб и четверо ранены в зоне АТО на Донбассе.

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