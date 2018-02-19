В Васильковском районе (Киевская обл.) зафиксирована вспышка кори. С начала января здесь заболели корью работник суда, прокурор и двое полицейских, сообщает КиевВласть.

Об этом сообщил руководитель Васильковского райотдела лабораторных исследований "Киевского областного лабораторного центра СЭС Украины" Виталия Кривошея на расширенном аппаратном совещании исполкома Васильковского горсовета.

"Первый случай кори был зарегистрирован 4 января - это работник прокуратуры, которая заболела 4 января, а обратилась в Киеве в больницу 6 января и была госпитализирована. У нас пошли два случая. 19.01 обратились к врачам работник Национальной полиции и работник суда, которые были в контакте с этим работником прокуратуры", - пояснил Виталий Кривошея, уточнив, что один из них проживает в с. Варовичи, а второй - в с. Калиновка.

"Первого февраля также заболела жительница Калиновки, работник Национальной полиции, которая была в контакте с этими людьми. Так что у нас 1.02 была зарегистрирована вспышка кори по району. Три и более людей считается вспышкой, - сказал глава СЭС Василькова и Васильковского района.

По его словам, в Васильковском районе на февраль зарегистрировано 75 случаев заболевания ветряной оспой, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. Также зафиксирован рост заболевания педикулезом в школах.

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