Народный депутат Семен Семенченко заявил, что "Силы обороны Украины" взяли суд под общественную охрану. Соответствующее видeо он опубликовал на Facebook.

В видео отмечается, что люди c шевронами "Силы обороны Украины" являются экс-бойцами АТО, однако, они патрулируют суд без оружия.

Напомним, Шевченковский суд столицы отпустил на поруки добровольца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, который 15 февраля стрелял у Соломенского райсуда Киева, где выбирали меру пресечения мэру Одессу Геннадия Труханова. Федорченко отпустили на поруки нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

Видео: facebook.com/dostali.hvatit

Ранее "Страна" сообщала, что ранее Аваков грозил прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией. "Пусть сами себя охраняют!"

Первым Аваков отменил охрану Шевченковского райсуда Киева.

Также Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную систему. "Высший совет правосудия категорически не воспринимает заявления об отказе от исполнения функции охраны судов, обнародованные на официальном сайте Министерства внутренних дел", - озвучил заявление заместитель главы совета Вадим Беляневич.