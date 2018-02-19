В Москве жестоко убили известного в мире шансона исполнителя Петра Гару. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Hue.

Певца последний раз видели в компании знакомого 14 февраля, после чего он перестал выходить на связь с родными. Сегодня тело Гары нашли в ванной его квартиры в Москве.

Преступник семь раз ударил мужчину ножом, после чего облил его тело хлоркой. Не исключено, что напали на певца с целью ограбления, так как в квартире царил беспорядок.

Гара снимал квартиру со своим другом. Тело молодого мужчины нашел хозяин квартиры через пять дней, он вызвал специальные службы, которые и вскрыли дверь.

Телевизор был разбит, в комнатах бардак, сломанный телефон погибшего валялся на полу. Деньги и ценности исчезли.

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