В течение этой недели в большинстве областей Украины начнется похолодание благодаря антициклонам Фриц и Энрик. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в течение недели в большинстве областей Украины ожидается холодная погода. В стране будет доминировать воздушная масса арктического происхождения - антициклоны Фриц и Энрик, то есть будет становиться все холоднее и холоднее.

"Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -6-12 градусов, на Западе до -9-15 градусов. А днем ​​они, эти столбики, будут крутиться возле 1-5 градусов. На юге близкая весна напоминает о себе - 0 +5 градусов. Но ночью там также холодно. В Киеве выбирайте сами - Фриц, или Энрик. Но и то, и другое - без осадков. В столицу приходит холодина: ночью -6-9, днем ​​-2-4 градуса. Осадки маловероятны. На дорогах скользко", - написала Диденко.





Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптики советуют готовиться к холодной и снежной погоде с 19 февраля.

Мы писали, что народный синоптик объявил, какой будет погода в марте и когда наступит весна.