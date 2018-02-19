В Киеве начался пожар в многоэтажном доме на улице Бойченко (метро Черниговская). Об этом собщает Киев Оперативный в Facebook.

Также были опубликованы фотографии горящего дома. По фото видно, что возгорание произошло на 8 этаже 9-тиэтажного дома.

На место уже прибыли пожарные.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", в Киеве на Михайловской загорелся коктейль-бар. "В 16:08 пожар пожарные локализовали, а в 16:29 ликвидировали на площади 20 кв. м", - говорилось в сообщении ГосЧС.

Также мы сообщали, что 14 февраля, пожарные ликвидировали пожар в коллекторе под Европейской площадью Киева.

Ранее в центре Киева в историческом доме на ул. Софиевской, 18 произошел пожар. Как известно, с балкона этого дома в 1918 году Михаил Грушевский объявил о независимости Украинской Народной Республики. Пожар возник на первом этаже ныне не функционирующего здания.