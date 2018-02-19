По состоянию на 1 февраля в Украине насчитывается 5,9 млн голов свиней. По сравнению с аналогичной датой прошлого года сокращение составило 8,2%. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свиноводы Украины".

Стремительнее сокращения числа свиней наблюдается в хозяйствах населения. Так, в начале февраля насчитывалось на 10,3% меньше животных чем годом ранее – 2,6 млн голов. Промышленные свинохозяйства удерживают 3,3 млн голов свиней.

"Среди основных причин "проседания" количества свиней - обновление поголовья крупными промышленными игроками. Кроме того, негативный фактор - распространение АЧС в приусадебном секторе", - пояснили в ассоциации.

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